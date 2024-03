Como, residenti esasperati: quell'angolo di via Milano che sembra il mercatone dell'usato

Una nostra lettrice oggi, domenica 24 marzo, ci invia la foto scattata da via Milano e la intitola, con un po' di amara ironia "Grande svendita di mobili usati a Como". In realtà sembrerebbe proprio una brutta abitudine quella di abbandonare in via Milano mobili e spazzatura. Ci scrive: "Anche di domenica i soliti idioti si sono palesati da Via Anzani. Abbiamo raggiunto il limite della sopportazione. Multe e telecamere per favore". Solo in via Milano o anche in altre zone di Como?