Como, la manifestazione per i nuovi desaparecidos in memoria di don Roberto

Partirà da piazza Grimoldi il prossimo 3 ottobre a Como, la marcia per i nuovi desaparecidos, organizzata da Como Senza Frontiere. L'appuntamento sarà alle ore 15.30 e durerà fino alle 16.30. Questo nuovo appuntamento sarà dedicato alla memoria di don Roberto Malgesini, perché, sottoline l'organizzazione, "riteniamo fondamentale ricordare e continuare il suo impegno, insieme a quello di tanti e tante altre, rivolto ad affrontare i problemi delle persone colpevolmente abbandonate ai margini della società, anche in una città ricca come Como".

Queste le parole di Como Senza Frontiere:

«Non possiamo sopportare che la città di Como e la sua amministrazione non rispondano in alcun modo alle esigenze di accoglienza, di assistenza e di servizi che provengono dai settori più fragili della popolazione, così come non possiamo più tollerare che cadano nel vuoto le tante richieste avanzate – anche nel ricordo di don Roberto – con modalità diverse ma con obiettivi simili. I problemi legati alla marginalità richiedono anche nella nostra città una risposta complessiva e sistematica ben oltre l'emergenza e le soluzioni estemporanee e precarie. Sentiamo quindi il dovere di condividere pubblicamente alcune proposte concrete e attuabili, in grado di contribuire a risolvere i problemi della grave marginalità presente sul territorio.

Per questo chiediamo alla cittadinanza, alle singole persone, così come alle realtà associative di sottoscrivere l’appello seguente.»