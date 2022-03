Como, i giardini in via Italia Libera dedicati all'agente Sabrina Pagliarani, morta in servizio

Oggi martedì 8 marzo 2022, alle ore 10.00, in occasione della Festa della Donna, si è svolta nell'area verde in via Italia Libera a Como, la cerimonia di svelamento della targa dei giardini pubblici alla memoria dell'agente della polizia di Stato Sabrina Pagliarani, deceduta in servizio il 30 settembre 1994.

Sabrina Pagliarani, nata a Rimini il 18 giugno 1969 era entrata in polizia il 21 dicembre 1992 e dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Allievi Agenti di Senigallia era stata assegnata il 22 giugno 1993 alla Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio. Era il 30 settembre del 1994 quando Sabrina Pagliarani è morta mentre pattugliava l'autostrada. Aveva fermato un tir per un controllo llo svincolo di Como Sud e mentre tornava alla sua macchina di servizio è stata travolta dal mezzo pesante in manovra. Aveva solo 25 anni.