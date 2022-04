"Sono a Como da tre anni, ma fare amicizie è impossibile": si scatena il dibattito

Ciclicamente, nei vari gruppi Facebook di Como, si leggono post di persone che si sono appena trasferite ma che proprio non riescono a socializzare. Chi arriva da Milano, chi da Catania, chi addirittura, essendo italo- americana si è trasferita a Como e in sei mesi non è riuscita a trovare nessuno per bere neanche un caffè. Non parliamo di incontri sentimentali ma di semplici amicizie, di socializzazione: qualcuno con cui bere un aperitivo, fare una camminata, nulla di trascendentale. Come spesso accade i commenti si dividono in due: chi difende i comaschi chi invece scrive proprio senza mezzi termini che "I comaschi sono così: non accettano interferenze e sono inchiodati alle solite abitudini e alle solite conoscenze. Non gradiscono i cambiamenti. Una città per anziani". C'è anche chi vive a Como da 19 anni e ancora non ha fatto amicizie degne di essere chiamate tali. "Non mancano le cose da fare, manca la socializzazione", ribadiscono in molti. Chi da Como è andato all'estero e poi, tornando, si è sentito catapultare in una realtà infeltrita, perchè sembra proprio che nelle altre città fare amicizie e avere una vita sociale sia molto piu' facile: "Ci si siede al bancone e si comincia a parlare, e non con secondi fini, solo per scambiare due chiacchiere."

Il post che sulla pagina Sei di Como Se... ha fatto scoppiare il dibattito è di Dora che scrive: "Buongiorno a tutti, sono domiciliata da 3 anni e mezzo nella bella città di Como (sono milanese), non ho mai avuto problemi a socializzare, ma da quando vivo qui farsi nuovi amici mi sembra una “mission impossibile”, come mai? Sottolineo che non cerco un fidanzato o “avventure”, avrei il piacere di incontrare un gruppo di persone simpatiche e dinamiche, con cui uscire per un aperitivo, andare a teatro, una passeggiata etc, insomma per fare “quattro chiacchiere” e con cui si possa instaurare con il tempo un’amicizia". Oltre 500 risposte, qualche ammissione di "colpevolezza" ma anche tante persone pronte a dare una mano a Dora per sentirsi integrata in questa Como che per i più sembra proprio avere un carattere poco socievole.