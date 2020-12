Nonni 2.0: tutti in live chat con i nipoti grazie a Dj Tote

Natale 2020: restrizioni negli spostamenti, difficoltà a raggiungere famigliari e sopratutto le persone anziane che, in molti casi, rimarranno sole. Ed ecco che arriva un aiuto, piccolo ma importante, da Dj Tote e dal suo socio e amico Morris Corti: aiutare gli over 65 ad utilizzare la tecnologia per mettersi in contatto con i loro cari. Una consulenza gratuita per insegnare a fare videochiamate, installare programmi, configurare gli smartphone e tutto ciò che serve per "vedere", anche se a distanza, le persone del loro cuore. Come fare? Basta recarsi presso il loro negozio, il Tm Records, a Como, in via Carloni 12.

«È un piccolo gesto, un qualcosa che abbiamo sempre fatto, ma quest'anno più che mai ci sembra importante far sapere agli over 65 che possono, almeno per questa cosa, chiedere aiuto a noi, in maniera assolutamente gratuita».

.