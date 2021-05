Como: il comune organizza visite gratuite per sostenere la ripresa del turismo

L’assessorato al Turismo sta organizzando un ciclo di 30 visite guidate gratuite in città per favorire la ripresa del settore e sostenerne gli operatori, insieme alle attività che vivono dell'indotto.



A partire dal mese di giugno e fino a dicembre, ogni domenica saranno proposti itinerari tematici che promuoveranno la conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico di Como, valorizzando monumenti, musei e luoghi di interesse naturalistico (parchi, passeggiate botaniche, punti panoramici), e toccando elementi dei diversi periodi storici, dall’epoca romana, al medioevo, passando dall’età classica al rinascimento, fino al razionalismo.L’iniziativa nasce dalla volontà di incentivare il ritorno di visitatori in città e, in questo modo, di contribuire alla ripartenza dell’indotto economico di cui vivono tante attività comasche, offrendo opportunità di svago e di conoscenza anche in un momento di generalizzata difficoltà economica.