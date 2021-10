Como, danni subiti dalle alluvioni di fine luglio: come richiedere contributi

A seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e Varese tra il 3 luglio e l'8 agosto 2021, i cittadini residenti e le attività produttive sul territorio comunale di Como che hanno subito danni sono invitati a presentare la domanda di contributo entro lunedì 25 ottobre.



Il modulo B1 per la popolazione: https://www.comune.como.it/ export/sites/default/it/doc/ news/B1.pdf

Il modulo C1 per le attività produttive: https://www.comune.como.it/ export/sites/default/it/doc/ news/C1.pdf

La domanda può essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune di Como o via pec all'indirizzo comune.como@comune.pec.como.it .

Alle domande dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00.

La raccolta delle schede servirà per determinare la stima dei danni e trasmettere i dati al Commissario Straordinario per l'Emergenza.

Per l'eventuale effettivo risarcimento occorrerà attendere ulteriori disposizioni.



Per maggiori informazioni: https://www.comune.como.it/it/ news/Eventi-alluvionali- luglio-agosto-2021/



Eventuali informazioni potranno essere rivolte all'indirizzo email protezione.civile@comune.como. it