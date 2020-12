Classifica qualità della vita: Como balza al 17esimo posto

C'è un balzo in avanti di Como: dal 40esimo posto nella classifica della qualità della vita del 2019, sale al 17esimo nel 2020.

I paramentri considerati per stilare questa classifica sono diversi: giustizia e sicurezza, ricchezza e consumi, cultura e tempo libero, servizi e ambiente e demografia e società.

In base alla media di questi fattori si stabilisce la posizione generale delle singole città. Como, quindi, è migliorata per molti versi. Per ciò che concerne reati e sicurezza, è passata, per esempio, dalla posizione 31 del 2019 alla 27 del 2020.

Un piccolo ma, si spera, significativo passo in avanti. Per ciò che concerne ricchezza e consumi, rimane stabile, nella stessa posizione dello scorso anno, ovvero al 41esimo posto.

La città più ricca e costosa d'Italia rimane Milano, al primo posto, che però è 106esima, ovvero penultima, in tema di sicurezza.

Le altre città

Il podio è tutto settentrionale: Pordenone è la città italiana in cui si vive meglio, mentre sul secondo e terzo gradino si accomodano Trento - che si è scambiata il posto proprio con Pordenone - e Vicenza. Le ultime tre in classifica - a conferma del trend generale che "spacca" l'Italia in due - sono tutte meridionali: Foggia ultima, Crotone penultima e Agrigento terzultima.

È proprio Italia Oggi, che stila la classifica annualmente, a fornire una spiegazione del tracollo di alcune grandi città:

Non manca l'effetto Covid. Le province più colpite dalla prima ondata della pandemia sono infatti quelle che perdono più posizioni in classifica generale

Gallery