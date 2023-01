La socialità a Como è possibile: assemblea generale il 20 gennaio

Unione degli Studenti Como e Fridays For Future Como dopo il successo della serata di sabato 14 gennaio all'ex tintostamperia in Val Mulini, organizzano un'assemblea pubblica con l'intento di parlare degli spazi di Como per poter creare momenti di aggregazione e socializzazione, scrivono: "Sembrava impossibile; ma per una notte, quella di sabato 14 gennaio all’ex tintostamperia in Val Mulini persone di ogni generazione hanno potuto godersi un assaggio di socialità libera, la cui assenza a Como è spesso causa di disagio soprattutto da parte dei giovani.

La serata si inserisce come parte di “Gener-Azioni”, il programma che vuole dare una nuova vita in chiave creativa alla tintostamperia dismessa e abbandonata da molti anni; questa sede sta diventando sempre di più un punto di riferimento per le attività culturali del territorio.

L’evento è stato gratuito e aperto a chiunque, nell’ottica di creare uno spazio accessibile e libero da logiche di consumo. Si è iniziato con un piccolo concerto di musica dal vivo seguito da performance di drag e burlesque per poi chiudersi con un lungo dj set di musica tekno; non sono mancati anche i numerosi banchetti di autoproduzioni artigianali o artistiche, giocoleria, arte di qualsiasi tipo. Il “Quarto spazio” è stato luogo simbolo della possibilità di socializzare e di divertirsi in maniera sicura ed esente dall’obbligo di consumo. Insomma per Como una vera e propria boccata d’aria fresca.

“Quarto spazio” è la possibilità di riprenderci Como e i nostri spazi: non sulle nuvole, ma per le strade, le piazze, le case. Il percorso sul tema degli spazi a Como prosegue, con un’assemblea pubblica indetta per venerdì 20 gennaio dalle due realtà organizzatrici dell’evento: dall’Uds alle 15:00 in ex tintostamperia; segue alle 18:45 l’assemblea aperta di Fridays al TeatroGruppo Popolare in via Castellini, 7 (a pochi passi dall’ex tintostamperia)"