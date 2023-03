Como, riapre il parchetto di via Vittorio Emanuele II

Verrà riaperto al pubblico sabato 25 marzo il parchetto di via Vittorio Emanuele II a Como. Alle ore 10.00 è previsto un momento di intrattenimento musicale a tema “Disney” per tutti i bambini e le famiglie che vorranno intervenire.

Il parchetto di via Vittorio Emanuele II, molto utilizzato dai cittadini e collocato all'interno delle mura, è stato oggetto di lavori di riqualificazione iniziati a settembre 2022 e conclusi il 20 marzo di quest’anno.

Tutti i giochi e la pavimentazione antitrauma (di sicurezza) presenti nel parchetto sono completamente nuovi.

Il progetto è sviluppato intorno all'idea del fagiolo magico che, con i suoi rami, diventa percorso e che, nei suoi riccioli, ospita i nuovi giochi. A questo scopo, sono stati utilizzati colori naturali sia per la pavimentazione antitrauma sia per i giochi.

Il progetto si è concentrato per dare spazio a bambini di varie fasce d’età e sul superamento delle barriere architettoniche, per rendere questo spazio il più inclusivo possibile, pur nel rispetto della sua conformazione storica tutelata a livello monumentale.

Nella zona centrale è stata rimossa una parte dell'acciottolato per realizzare un vialetto in ghiaietto lavato (il fusto del fagiolo magico) che può essere agevolmente percorso da mamme con passeggini e da persone con difficoltà motorie. Il resto dell'acciottolato, che l'usura aveva degradato, è stato ugualmente riqualificato.

Il progetto e i lavori hanno interessato anche il giardino di via El Alamein, dove sono stati posizionati tre nuovi giochi e un tavolo con panche, per favorire l'aggregazione dei bambini, considerata la vicinanza con una scuola elementare, ma anche dei ragazzi ad esempio per lo studio all'aperto o degli anziani, anche per una partita a carte.