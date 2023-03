Codacons diffida il Comune di Como per le buche troppo grandi sulle strade

Troppe segnalazioni e troppi disagi sulle strade di Como. La situazione è disastrosa: buche, asfalto sconnesso e vegetazione incolta.



In particolare, in via Filippo Caronti, nella zona retrostante l'area di Villa Como, sembra di percorrere un strada ad ostacoli: le buche sono talmente tante e grosse da rendere complicato, se non impossibile, il transito di moto e biciclette. Anche i pedoni riscontrano gravi difficoltà, specie se si considera che, in assenza di un marciapiede, si vedono costretti a camminare a bordo strada sull'asfalto disconnesso.

Per questi motivi, il Codacons ha diffidato il Comune di Como affinché intervenga celermente al fine di risolvere una situazione gravissima e non più sostenibile.



"Servono seri e immediati provvedimenti per risolvere la situazione - afferma il Presidente il Codacons, l'avvocato Marco Maria Donzelli. È inaccettabile che i cittadini sia pedoni che automobilisti, ciclisti, motociclisti - si pensi soprattutto agli anziani e ai bambini per non parlare dei disabili a piedi - si vedano costretti ad andare incontro, quotidianamente, al rischio di danni fisici e/o ai propri veicoli, a causa del mancato intervento dell'amministrazione comunale."