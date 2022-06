Nuove chiusure sull'autostrada A9: giorni e orari

Qui di seguito tutte le chiusure programmate sulla autostrada A9 nei prossimi giorni a causa di lavori in corso.

COMO - CHIASSO - Chiusura Merci(Km 41.63 - In Entrambe Le Direzioni)

Tratto Chiuso Solo per Veicoli Merci tra Como Grandate e Chiasso dalle ore 21:00 alle ore 05:00 dal giorno 06/06/2022 al giorno 07/06/2022

LOMAZZO - Entrata Chiusa(Km 25.4 - Direzione: Svizzera)

Lomazzo nord in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 04:00 alle ore 15:00 dal giorno 07/06/2022 al giorno 07/06/2022 verso Como . Entrata consigliata verso Como: Turate.

FINO MORNASCO - Uscita Chiusa(Km 29.8 - Direzione: Svizzera)

L'uscita di Fino Mornasco e' chiusa al traffico dalle ore 04:00 alle ore 15:00 dal giorno 07/06/2022 al giorno 07/06/2022 provenendo da Lainate . Uscita consigliata provenendo da Lainate: Lomazzo Nord.

FINO MORNASCO - Entrata Chiusa(Km 29.8 - In Entrambe Le Direzioni)

Fino Mornasco in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 04:00 alle ore 15:00 dal giorno 07/06/2022 al giorno 07/06/2022 in entrambe le direzioni . Entrata consigliata verso Lainate: Svincolo di Lomazzo Sud. Entrata consigliata verso Como: Como Centro.

BIVIO A9/A59 SUD - Allacciamento Chiuso(Km 32.45 - Direzione: Svizzera)

Chiuso al traffico Bivio A9/A59 Sud dalle ore 04:00 alle ore 15:00 dal giorno 07/06/2022 al giorno 07/06/2022 provenendo da Lainate verso PER Como Est . Uscita consigliata provenendo da Lainate: Lomazzo Nord.

BIVIO A9/A59 SUD - Allacciamento Chiuso(Km 32.45 - Direzione: Svizzera)

Chiuso al traffico Bivio A9/A59 Sud dalle ore 04:00 alle ore 15:00 dal giorno 07/06/2022 al giorno 07/06/2022 provenendo da Lainate verso PER Villa GUARDIA . Uscita consigliata provenendo da Lainate: Lomazzo Nord.

LAGO DI COMO - BIVIO A9/A59 SUD - Tratto Chiuso(Km 32.45 - Direzione: Lainate)

Tratto Chiuso tra Lago di Como e Bivio A9/A59 Sud dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dal giorno 08/06/2022 al giorno 09/06/2022 per lavori Entrata consigliata verso Lainate: Fino Mornasco.

COMO CENTRO - CHIASSO - Tratto Chiuso(Km 41.63 - Direzione: Svizzera)

Tratto Chiuso tra Como Centro e Chiasso dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dal giorno 08/06/2022 al giorno 09/06/2022 per lavori Entrata consigliata verso Svizzera: Chiasso.

COMO CENTRO - Entrata Chiusa(Km 33.8 - Direzione: Lainate)

Como Centro in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 10/06/2022 al giorno 11/06/2022 verso Lainate per lavori.

COMO CENTRO - CHIASSO - Tratto Chiuso(Km 41.63 - Direzione: Svizzera)

Tratto Chiuso tra Como Centro e Chiasso dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 10/06/2022 al giorno 11/06/2022 per lavori Entrata consigliata verso Svizzera: Chiasso.

FINO MORNASCO - Uscita Chiusa(Km 29.8 - In Entrambe Le Direzioni)

L'uscita di Fino Mornasco e' chiusa al traffico dalle ore 05:00 del giorno 11/06/2022 alle ore 21:00 del giorno 12/06/2022 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Como: Como Centro. Uscita consigliata provenendo da Lainate: Como Centro.

FINO MORNASCO - Entrata Chiusa(Km 29.8 - In Entrambe Le Direzioni)

Fino Mornasco in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 05:00 del giorno 11/06/2022 alle ore 21:00 del giorno 12/06/2022 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Lainate: Lomazzo Nord. Entrata consigliata verso Como: Como Centro.

