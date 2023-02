Ancora lavori in autostrada: chiusure notturne per lo svincolo Como Centro

Chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire il transito di trasporti eccezionali saranno adottati provvedimenti di chiusura, dalle 22 di martedì 28 febbraio alle 5 di mercoledì 1 marzo e dalle 22 di giovedì 2 alle 5 di venerdì 3 marzo. Per la precisione sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso e sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.