Chiara e il suo regalo di Natale: ha scritto una canzone per i senzatetto di Como (e non solo)

Una bellissima voce e una capacità di scrittura musicale da fare invidia ad artisti ben più navigati. Lei si chiama Chiara Addezio, ha 19 anni e abita a Prestino, ma il suo nome d'arte, con il quale certamente riuscirà a farsi conoscere ben oltre i confini della provincia di Como, è Naeev.

Dopo il diploma all'istituto Teresa Ciceri ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla musica. Non solo suona la chitarra e canta, ma compone anche brani. A breve uscirà il suo primo disco. Il brano Hint of Christmas è solo un'anticipazione. Questa canzone è stata interamente suonata, cantata e prodotta dalla giovane e talentuosa Naeev.

Il testo emoziona quanto la musica, eccolo:

Wake up

Eyes are open

Silence

The snow is falling down

And I

I feel that way today

There’s so much that I could do

There’s so much that I should do

But there’s not a thing that I would do

Oh my mind’s the winter

cold bones colder homes

people here are freezing

and I might be the cause.

Walking, stops are pointless,

praying, the Christmas lights are on,

men are staring at me now.

Let me give you something

let me help you sleeping well

maybe they don’t understand

Oh my mind’s the winter

cold bones colder homes

people here are freezing

and I might be the cause.

TRADUZIONE

Sveglia,

Gli occhi sono aperti,

Silenzio,

La neve sta cadendo

Ed io

Mi sento così oggi.

C’è così tanto che potrei fare

C’è così tanto che dovrei fare

Ma non c’è niente che farei.

Oh, la mia mente è l’inverno,

Ossa fredde, le case ancora più fredde.

Le persone qui stanno congelando

Ed io potrei esserne il motivo.

Camminando,

I passi sono senza senso,

Pregando,

Le luci di Natale sono accese

Ora tutti mi fissano.

Lascia che ti dia qualcosa,

Lascia che ti aiuti a dormire bene,

Forse loro non capiscono.

Oh, la mia mente è l’inverno,

Ossa fredde, le case ancora più fredde.

Le persone qui stanno congelando

Ed io potrei esserne il motivo.