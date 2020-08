Cermenate, Rocky e Charlie cercano casa: il loro padrone è morto di Covid

Il Covid ha fatto tantissime vittime, questo è risaputo ed è la triste realtà. Purtroppo, come una valanga, il problema poi si ripercuote anche sotto altri aspetti, come quello degli animali da compagnia. Oggi, 15 agosto 2020, vogliamo raccontarvi la storia di questi due cagnolini, ospiti al Villaggio a 4 Zampe a Cermenate, e che cercano un nuovo papà umano. Sono Rocky e Charlie.

Rocky è un husky di circa 6 anni un pò rotondetto...ma questa è tutta la sua abbondante simpatia.

A parte l'aspetto così sereno purtroppo Rocky viveva in strada con il suo amichetto Charlie ed il loro papà, un ragazzo senza fissa dimora.

Il covid si è portato via il loro riferimento umano e grazie al pronto intervento di Leidaa sono stati recuperati e messi al sicuro.

Rocky è un cane buonissimo, molto dolce e bravo in passeggiata. Adatto a qualsiasi famiglia.

È visibile in provincia di Como previo appuntamento.

Charlie è invece un beagle puro di 9 anni, e li porta benissimo. È un cane molto buono ed adora le coccoline. Bravo al guinzaglio, socievole ed adatto a tutte le famiglie. Non siamo soliti riportare appelli di adozioni, anche perchè, purtroppo, dovessimo farlo, gli articoli sarebbero dedicati solo a questo tema. Ma in questa giornata di festa ci siamo riservati l'appello per Rocky e Charlie, la cui storia ci ha particolarmente colpiti. Sperando che qualcuno, almeno oggi, li noti e dia loro una nuova possibilità.

Si affidano con controllo pre e post affido e firma del modulo di adozione.

Non adatti per fare i cani da guardia e nemmeno da caccia. No catena, no serraglio, no solo giardino.

Per info animameticcia@hotmail.com

