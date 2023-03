Multe ai genitori in ritardo al nido: il caso finisce su Striscia la Notizia

Il caso delle multe ai genitori che portano i figli in ritardo al nido ha fatto clamore a livello nazionale. Tanto che persino il noto tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, se n'è occupato. Ieri pomeriggio la troupe di Striscia è venuta a Como davanti a Palazzo Cernezzi per realizzare un servizio. L'inviata Angelica Massera ha intervistato il vice segretario provinciale del PD, Andree Cesareo per poi recarsi dal sindaco Alessandro Rapinese. La puntata andrà in onda probabilmente la sera di venerdì 17 marzo 2023.