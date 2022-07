Caos via Bixio, Nessi e Fanetti: "Senso unico alternato ripiego tardivo"

Alla fine è arrivato il senso unico alternato in via Bixio, ma solo dopo che il traffico è andato in tilt. Il capogruppo della Lista Minghetti, Vittorio Nessi, e il consigliere del Pd, Stefani Fanetti, non perdono l'occasione per tirare le oreccchi alla giunta Rapinese: “Si è dovuti arrivare a bloccare mezza città prima di accorgersi che in via Bixio fosse necessaria quantomeno l’istituzione di un senso unico alternato, per consentire un minimo di deflusso del traffico verso nord. Se l’assessore alla Viabilità, Enrico Colombo, fosse stato più attento, però, si sarebbe accorto ben prima che chiudere in un senso un’intera arteria come via Bixio per uno scavo lungo una decina di metri è pura follia".

"Auspichiamo, pertanto, che la pur tardiva “pezza” messa quest’oggi diventi una soluzione definitiva, magari con l’utilizzo di un semplice semaforo, invece dell’impiego di personale della polizia locale, senz’altro più utile nell’attività di regolamentazione del traffico che di semplice "moviere". La città - concludono Nessi e Fanetti . deve poi essere presidiata nella sua interezza: un concetto che sentiamo di ribadire al sindaco Rapinese, dopo aver appreso che nei weekend la Polizia Locale coprirà solo la città murata. Chi vive nei quartieri lasciati scoperti cosa dovrebbe fare? Evidentemente sperare di non avere bisogno di aiuto, mentre tutte le forze sono concentrate altrove”