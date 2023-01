Cantù avrà una nuova caserma dei vigili del fuoco

Sono iniziati ieri mattina, 23 gennaio, i lavori propedeutici alle indagini diagnostiche per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco a Cantu? Vighizzolo, in via San Giuseppe. Previsti nelle prossime ore, il livellamento del terreno e la rimozione del muretto di recinzione ubicato all’interno dell’area.

I lavori, che sarebbero dovuti iniziare mercoledi? 25 gennaio, sono partiti in anticipo per consentire una celere valutazione del terreno, sulla base della quale sara? possibile procedere con il dimensionamento delle fondamenta del nuovo edificio.

Il terreno sul quale e? destinata a sorgere la nuova Caserma dei vigili del fuoco e? stato venduto per 250.000 euro al Ministero dell’interno, con atto notarile registrato nell’anno 2021 e liquidato lo scorso mese di dicembre.