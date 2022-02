Cantiere delle paratie, una sola corsia di marcia sul lungolago

Giorni difficili per il traffico sono attesi a Como da domani. Per realizzare il drenaggio delle acque bianche nell’ambito del cantiere per le opere di protezione del lungolago, si lavorerà sugli attraversamenti in Lungo Lario Trieste e piazza Matteotti in tre fasi successive a partire da mercoledì, 9 febbraio, fino al 26 febbraio. Nella prima fase, durante le lavorazioni che andranno dalle ore 9,30 alle ore 17, sarà garantita una sola delle due corsie di marcia ai veicoli provenienti da piazza Matteotti e diretti in Lungo Lario Trento; nella seconda e nella terza fase saranno garantite due corsie di marcia.

Fase 1

- chiusura al traffico delle due corsie di Lungo Lario Trieste lato lago, con deviazione del traffico diretto da piazza Matteotti verso Lungo Lario Trento sulla corsia di marcia normalmente destinata al transito per il TPL nel senso opposto

- deviazione del traffico di Lungo Lario Trieste proveniente da piazza Cavour e diretto in piazza Matteotti sull’area normalmente occupata dalla fermata del TPL lato Ferrovie Nord, che viene contestualmente soppressa



Fase 2

- ripristino della normale circolazione viabilistica sulle due corsie di Lungo Lario Trieste lato lago per il traffico diretto da piazza Matteotti verso Lungo Lario Trento

- mantenimento della deviazione del traffico di Lungo Lario Trieste proveniente da Piazza Cavour e diretto in piazza Matteotti sull’area normalmente occupata dalla soppressa fermata del TPL lato Ferrovie Nord

Fase 3

- mantenimento della normale circolazione viabilistica sulle due corsie di Lungo Lario Trieste lato lago per il traffico diretto da piazza Matteotti verso Lungo Lario Trento

- ripristino della normale circolazione viabilistica sulla corsia di Lungo Lario Trieste del traffico di Lungo Lario Trieste proveniente da piazza Cavour e diretto in piazza Matteotti, fatto salvo il prosieguo della temporanea soppressione della fermata del TPL lato Ferrovie Nord