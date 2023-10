Una nuova camminata per tutelare il Monte San Primo: come partecipare

Una nuova camminata per tutelare il Monte San Primo. Ad organizzarla per sabato 14 ottobre è il Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’ formato da 32 associazioni.

L'obiettivo è quello di puntare nuovamente l'attenzione sulla tutela del monte, contro il progetto denominato ‘OltreLario’, che prevede la realizzazione di nuovi impianti per lo sci (tapis roulant, cannoni sparaneve, laghetto artificiale), la costruzione di un area giochi con anche tubing in plastica, la realizzazione di nuovi parcheggi ed altre opere impattanti per l’ambiente montano. Il tutto all'interno di un progetto (voluto dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio) che vanta un finanziamento di 5 milioni di euro di fondi pubblici.

L’iniziativa del 14 ottobre rientra nella giornata di Mobilitazione nazionale dal titolo 'Ribelliamoci Alpeggio' (https://ape- alveare.it/ribelliamoci- alpeggio/#Lombardia), iniziativa coordinata dall'associazione APE che prevede in contemporanea altri eventi sul territorio nazionale [ * vedasi Nota completa in calce], contro opere e interventi invasivi sulle montagne - come lo è sicuramente quello previsto sul Monte San Primo - , anche in considerazione del cambiamento climatico in atto.

Ecco i dettagli dell’evento.

Camminata sul monte San Primo

Ritrovo sabato 14 ottobre ore 9,30 da una delle 2 postazioni:

- al parcheggio della Colma di Sormano (vicino all’osservatorio)

- al parcheggio della località San Primo (dopo loc. Genzianella)

Confluenza dei 2 gruppi presso la località Terrabiotta. Per chi vorrà, si proseguirà la camminata fino alla vetta del San Primo. Un'iniziativa di sensibilizzazione in difesa della montagna, contro il progetto di realizzazione di nuovi impianti sciistici, nell’ambito della giornata di Mobilitazione nazionale " Ribelliamoci Alpeggio!". Giornata organizzata dal Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo" formato da 32 associazioni.

Alcune indicazioni pratiche per la partecipazione alla Camminata:

Camminata adatta a chi ha un minimo allenamento in montagna. Dislivello 350 m (fino a Terrabiotta) o 550 m (fino alla vetta). Arrivo previsto in vetta al San Primo intorno alle ore 13. Per chi vuole fermarsi al pomeriggio, portare pranzo al sacco e acqua.Si raccomandano scarponcini pesanti e abbigliamento da montagna. In caso di maltempo, la camminata sarà annullata.

L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone o cose durante la camminata.

Informazioni: https://bellagiosanprimo.com/ , info@bellagiosanprimo.com