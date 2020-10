Puntata comasca per Cake Star: in gara tre pasticcerie lariane

Como tornerà protagonista in televisione, questa volta con “Cake Star”. La produzione, Banijai Italia di Milano, ha girato una puntata del programma televisivo, giunto alla quarta stagione, che va in onda in prima serata su Real Time (Discovery Italia) del digitale terrestre con una competizione fra 3 pasticcerie comasche. Discovery Italia rappresenta il terzo editore televisivo nazionale per share con milioni di spettatori in prima serata.

"L’assessorato al Turismo ha voluto cogliere questa opportunità per la particolare valenza promozionale della città - scrive l'ufficio stampa del Comune di Como in una nota diffusa in giornata -. Oltre alle riprese all’interno delle pasticcerie, sono previsti lanci video e “cartoline” della città con i suoi luoghi più caratteristici e simbolici che le contestualizzano nel territorio".