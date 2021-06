Trasporti a Como, dal 9 giugno in vigore l'orario estivo degli autobus

Con la conclusione dell'attività scolastica in presenza, da mercoledì 9 giugno entrerà in vigore l'orario estivo 2021 dell’area urbana ed extraurbana di Como degli autobus di Asf Autolinee. I libretti orari sono in distribuzione presso le rivendite dell'azienda di trasporto. Gli orari sono consultabili anche sul sito da oggi, venerdì 4 giugno 2021, al seguente link: https://www.asfautolinee.it/it/orari-rete-urbana.