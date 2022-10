Brianza senza plastica: successo per l' EcoTrekking a Inverigo

Una bella giornata all'insegna dell’ecologia. È quella che si è tenuta domenica 2 ottobre a Cremnago di Inverigo per l’EcoTrekking, organizzato da 4 associazioni del territorio (Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, ‘SiAmo Inverigo’, Le Contrade e Unione Sportiva Villa Romanò), nell'ambito del progetto ‘Brianza Senza Plastica’. I partecipanti alla giornata hanno avuto modo, da una parte, di contribuire alla raccolta dei rifiuti abbandonati, dall'altra di

conoscere le aree naturali comprese nel parco dello ‘Zoc del Peric’.

Un primo gruppo di partecipanti ha preso parte alla pulizia delle zone urbane di Cremnago, col coordinamento di ‘SiAmo Inverigo’, che periodicamente organizza giornate di pulizia. L'altro gruppo ha invece partecipato alla visita - con la guida degli esperti de Le Contrade e del Circolo

Ambiente “Ilaria Alpi” - tra i sentieri del parco, toccando le aree di maggior interesse tra cui il ‘tunbon’, le fontanelle, fino ad arrivare alla zona umida che dà il nome all’intero parco dello ‘Zoc del Peric’.

Durante la camminata naturalistica sono altrettanto stati raccolti i rifiuti rinvenuti lungo i sentieri, tra cui alcuni palloncini in plastica che hanno finito la loro corsa in mezzo ai boschi. Il risultato della giornata ecologica è attestato dal quantitativo dei rifiuti raccolti. Al termine della mattinata si sono contati decine tra secchi e sacchi pieni di rifiuti, raccolti per la parte maggiore nelle aree urbana, ovvero lungo le strade di Cremnago: tra questi in particolare molte bottiglie di vetro e plastica, abbandonate dai soliti incivili, poi varie altre tipologie di rifiuti ed anche lo schermo di un computer.

Come detto, l' iniziativa rientrava nel progetto ‘Brianza Senza Plastica’, col quale si vuole ridurre la plastica monouso, che è causa di problemi ambientali. Il progetto - realizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e cofinanziato da Fondazione Cariplo - proseguirà nelle prossime

settimane con incontri di educazione ambientale nelle scuole del territorio. Il tutto con l'obiettivo di promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente in cui viviamo.