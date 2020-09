Mentre Boris Johnson accusa l'Italia, la compagna Carrie Symonds si diverte sul Lago di Como

Lo scoop è del giornale londinese Daily Mail, al quale non sembrava vero di poter attaccare il premier Boris Johnson dopo le sue richieste al popolo inglese. ll titolo del quotidiano suona come una sentenza per il già discusso titolare del n.10 di Downing Street: "Nella settimana in cui Boris ha detto a una Gran Bretagna malconcia che avrebbe dovuto affrontare altri sei mesi di miseria invernale di Covid, la sua compagna Carrie Symonds si gode una vacanza italiana a cinque stelle in un hotel sul Lago di Como da 600 sterline a notte con il figlio Wilfred e tre amici".

Un lungo articolo con tanto di foto che documentano la vacanza italiana della fidanza di Boris Johnson, tra l'altro proprio nei giorni in cui il Primo ministro britannico aveva attaccato l'talia, rea di avere molti meno contagi rispetto all'Inghilterra, con questa frase: "Gli inglesi amano la libertà più degli italiani". Un pensiero scomposto che aveva addirittura provocato un'immediata risposta del nostro Presidente Sergio Mattarella: “Anche noi italiani amiamo la libertà, ma teniamo anche a cuore la serietà”.

Andando oltre l'incidente diplomatico e anche quello nazional-popolare che ha scatenato la vacanza italiana in Gran Bretagna, resta il fatto che lady Carrie Symonds, la compagna di Boris Johnson, ha scelto il Lago di Como per trascorrere qualche giorno lontana dalle bufere inglesi. L'albergo di lusso prenotato dalla first lady per il suo soggiorno in Italia è il magnifico Grand Hotel di Tremezzo. Difficile pensare, nonostante lo scandalo giornalistico, che la compagna di un politico del rango di Johnson potesse prenotare un weekend in un bed&breakfast e non in uno degli alberghi più rinomati al mondo.