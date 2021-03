Blevio, cavallo scappa e corre in mezzo alla strada

Questa volta a fermare il traffico sulla strada Lariana non è stato qualche cantiere con semaforo per il senso nico alternato, né tantomeno qualche chiusura del lungolago di Como. Questa volta a costringere automobilisti e motociclisti a fermarsi è stato un insolito imprevisto: un cavallo che correva in mezzo alla strada a Blevio. E' accaduto poco prima delle ore 8.30 del mattino del 31 marzo 2021. L'animale è sfuggito ai proprietari e ha iniziato una corsa lungo la strada che costeggia il lago arrivando fino alla strettoia di Blevio. Lì per fortuna ha incontrato alcune persone tra le quali c'era qualcuno appassionato di cavalli che è riuscito a tranquillizzare l'animale e a fermarlo in attesa dell'arrivo dei proprietari.