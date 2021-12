Vero gioiello del Lago di Como: il battello a vapore Concordia torna a navigare

E' più che un mezzo di locomozione lacuale, è una vera e propria attrazione turistica, in grado di fare immergere i passeggeri i un'atmosfera magica con un salto indietro nel tempo di quasi un secolo. Il piroscafo Concordia, costruito nel 1926 con interni in stile Liberty. Da qualche mese era fermo a causa di un guasto ma di recente la Navigazione Lago di Como ha annunciato il suo ritorno in funzione.

Il natante con propulsione a ruote garantita da una macchina a vapore ritornerà presto a solcare il Lario. Dopo un guasto al motore della macchina a vapore che ha costretto il fermo dell’imbarcazione finalmente sono terminati i lavori di riparazione. Come afferma anche il direttore di Esercizio, Nicola Oteri: “Grazie all’eccellente lavoro di squadra che ha coinvolto le diverse maestranze e le numerose professionalità, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo e a riparare la rottura del motore della macchina a vapore. Possiamo confermare, dopo le ultime prove tecniche di navigazione, che il piroscafo Concordia è ufficialmente “guarito” e presto lo rivedremo navigare sulle acque del lago di Como”.