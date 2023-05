Autovelox mobili in Lombardia: questa settimana controlli anche sull'autostrada A9

Come ogni lunedì è stato reso noto l'elenco delle strade che saranno controllate in Lombardia. Gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e dove (la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox. Ecco nel dettaglio dove saranno posizionati in Lombardia. Controlli anche sulla statale 36 e sull'autostrada A9.

Nelle loro postazioni gli uomini in divisa si serviranno dell'ausilio degli autovelox mobili. Ecco l'elenco completo dei controlli organizzati a partire da oggi, lunedì 15 maggio e fino a domenica 21 maggio:

15 maggio 2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

16 maggio 2023

Strada Statale SS / 336 dell'Aeroporto della Malpensa VA

Strada Comunale SC /Via Monti- Seregno MB

17 maggio 2023

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

A / 22 Brennero-Modena MN

A / 35 Bergamo - Nembro - Albino BS

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

SS / 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 342 Asse Interurbano BG

SP / 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

18 maggio 2023

Autostrada A / 04 Torino-Trieste MI

A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

19 maggio 2023

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS / 336 dell'Aeroporto della Malpensa VA

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

20 maggio 2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

21 maggio 2023

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO