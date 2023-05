Autostrada A9, fine dei lavori in galleria e tre chiusure (notturne)

La conferma è arrivata nella giornata di ieri da Autostrade per l'Italia. Alle ore 6 di martedì 16 maggio i lavori di messa in sicurezza della gallerie saranno interrotti e quindi la circolazione tornerà alla normalità. Una scelta dovuta anche ad alcune festività svizzere che si susseguiranno: l'Ascenzione (giovedì 18 maggio), la Pentecoste (lunedì 29 maggio) e il Corpus Domini dell'8 giugno con la possibilità per molti di fare il ponte.

Chiusure notturne

Rimangono però in programma tre chiusure notturne. Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Como Monte Olimpino o di Como Centro.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.