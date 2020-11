Como, numero uno nel settore del wedding: l'atelier comasco Tosetti vince lo ZIWA Awards

In questo 2020 caratterizzato dallo stravolgimento di tutte le abitudini e le attività, a causa del covid è comunque una grande soddisfazione vedere sul gradino più alto del podio l’atelier comasco Tosetti Sposa che ha vinto niente meno che gli ZIWA Awards 2020 ovvero gli Zankyou International Wedding Awards, come Migliori Professionisti 2020 del settore matrimonio.

A fare la differenza la splendida seta di Como e i capi con essa realizzati dalla Tosetti esclusivamente Made in Italy e, appunto, Made with Como Silk.

In un anno così particolare, che ha messo a dura prova il settore, si è voluto riconoscere il lavoro e lo sforzo di tutti i professionisti, che hanno dovuto affrontare una situazione mai vissuta prima e che solo grazie alla passione per il loro lavoro, hanno potuto continuare ad aiutare al meglio migliaia di coppie in tutto il mondo.

“Questi premi rappresentano il riconoscimento agli sforzi dei professionisti del matrimonio durante tutto l’anno. Sono gli unici premi da professionista a professionista”, ha sottolineato Guillermo Fernández-Riba, CEO di Zankyou.

“Per noi è un meritato riconoscimento per tutto il lavoro e l’impegno che abbiamo dimostrato nei confronti dei nostri clienti, per rendere possibile il sogno delle tante coppie che si sono affidate alla nostra esperienza”, ha commentato la titolare Monica Gabetta Tosetti (www. monicagabettatosetti.it), che ha ritirato il premio a nome di tutto il team dell’atelier.

Como quindi, oltre alle splendide e rinomate location da sogno, che rendono il giorno del sì indimenticabile, può vantare anche di questi professionisti del settore che valorizzano la seta del territorio con creazioni uniche. Che dire? Como è sul podio del wedding business mondiale.