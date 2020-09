Asst Lariana aderisce all’H-Open Weekend Salute Mentale: ecco gli eventi

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale dal 9 all'11 ottobre torna l'H-Open Weekend Salute Mentale promossa da Fondazione Onda, dagli ospedali Bollini Rosa e dai presidi territoriali dedicati alla salute mentale.

Obiettivo dell’iniziativa - giunta alla sua settima edizione e patrocinata dalla SINPF Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, SIPG Società Italiana di Psichiatria Geriatrica e SIP Società Italiana di Psichiatria - è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

L’edizione di quest’anno riveste un significato particolare a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale è stata messa a dura prova. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it (cliccare sul banner in home page “consulta i servizi offerti”) con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Asst Lariana aderisce all’iniziativa offrendo la possibilità nella giornata del 9 ottobre di accedere, su prenotazione, al Centro Giovani e Adolescenti di Como, al Centro psico-sociale di Appiano Gentile e al Centro psico-sociale di Ossuccio. Per maggiori informazioni sulle attività e i servizi si rinvia alle schede con il dettaglio degli orari e delle mail e dei numeri di telefono da contattare per le prenotazioni

I servizi dell’Asst Lariana

L’offerta per la salute mentale è garantita da Asst Lariana attraverso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, diretto da Carlo Fraticelli, attraverso servizi strutturati in base all’età e alle esigenze cliniche del paziente. Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine dedicate sul sito di Asst Lariana all’indirizzo www.asst-lariana.it

Gli eventi per l’H-Open Weekend Salute Mentale

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione

Data: 09/10/2020

Titolo: Open Day del Centro Giovani e Adolescenti di Como

Ulteriori Informazioni: Sarà possibile accedere al Centro, su prenotazione, e incontrare gli operatori che accoglieranno gli interessati, per conoscere l'organizzazione e i servizi offerti dalla struttura. Si ricorda di indossare la mascherina chirurgica. L'iniziativa è rivolta a giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni e/o ai loro familiari ma anche a figure appartenenti ad altri servizi/enti istituzionali che desiderino informazioni rispetto alle opportunità offerte dal Centro per la valutazione e l'eventuale gestione di problematiche psicologiche, condizioni di disagio psichico e disturbi psichiatrici.

Orario mattina: 09:30 - 13:00

Orario pomeriggio: 13:00 - 16:30

Luogo: Via Giuseppe Ferrari 9 - 22100 Como

Prenotazione obbligatoria: Sì

Telefono per prenotazioni: 031/585 9597

Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a francesco.galletti@asst- lariana.it o a mariagiovanna.cusin@asst- lariana.it

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione

Data: 09/10/2020

Titolo: Open Day del CPS (Centro Psico Sociale) di Appiano Gentile

Ulteriori Informazioni: Sarà possibile accedere al Centro, su prenotazione, e incontrare gli operatori che accoglieranno gli interessati, per conoscere l'organizzazione e i servizi offerti dalla struttura. Si ricorda di indossare la mascherina chirurgica. Il CPS è formato da un'équipe composta da varie figure professionali: medico psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere, educatore. Le loro diverse competenze sono finalizzate a garantire una risposta completa alle esigenze degli utenti e per fornire un nuovo approccio terapeutico-assistenziale, bastato sul rapporto col paziente, il nucleo familiare e il suo contesto sociale.

Orario mattina: 09:30 - 13:00

Orario pomeriggio: 13:00 - 16:30

Luogo: Via Milano 3 - 22070 Appiano Gentile (CO)

Prenotazione obbligatoria: Sì

Telefono per prenotazioni: 031/585/9597

Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a psichiatria.como2@asst- lariana.it

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione

Data: 09/10/2020

Titolo: Open Day del CPS (Centro Psico Sociale) di Ossuccio

Ulteriori Informazioni: Sarà possibile accedere al Centro, su prenotazione, e incontrare gli operatori che accoglieranno gli interessati, per conoscere l'organizzazione e i servizi offerti dalla struttura. Si ricorda di indossare la mascherina chirurgica. Il CPS di Ossuccio, in particolare, si occupa di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività) dell'adulto. Il servizio, svolto da un'équipe multidisciplinare, offre un approccio alla patologia avvalendosi di interventi specifici: psicofarmacoterapia, psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale, psicoeducazione individuale, di gruppo e familiare, neurofeedback.

Orario mattina: 09:30 - 13:00

Orario pomeriggio: 13:00 - 16:30

Luogo: Via degli Ulivi, 4 - 22010 Ossuccio (CO)

Prenotazione obbligatoria: Sì

Telefono per prenotazioni: 031/585 9597

Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a marco.uccello@asst-lariana.it