Asst Lariana: gli orari delle casse Cup e per i ritiri degli esami nel mese di agosto

Nel mese d'agosto, si sa, con molte persone in ferie possono variare alcuni orari. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per quanto concerne ritiro esami, chiusure e orari nel nostro territorio, fornitoci da Asst Lariana.

Asst Lariana, gli orari delle casse Cup nel mese di agosto

Ospedale Sant'Anna: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.30

Ospedale di Cantù: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16; gli sportelli della Radiologia saranno aperti fino alle 12.30

Ospedale di Menaggio: da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle 16

Presidio Polispecialistico di Mariano Comense: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 15.30

Poliambulatorio di Via Napoleona: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.30 (lunedì 31 agosto chiuso)

Poliambulatorio di Olgiate Comasco: da lunedì a giovedì dalle 7.40 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16; venerdì dalle 7.40 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15 (chiuso il 13 e il 14 agosto)

Poliambulatorio di Lomazzo: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16, il venerdì dalle 8 alle 12.30

Poliambulatorio di Ponte Lambro: da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 15 (venerdì 14 agosto chiude alle 12.30; 8 settembre chiuso)

Asst Lariana, gli orari per il ritiro degli esami nel mese di agosto

Ospedale Sant'Anna (hall): da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 18.00 (sabato, domenica e festivi chiuso)

Poliambulatorio Via Napoleona (portineria): da lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 18.00, sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.30 (domenica e festivi chiuso)

Ospedale di Cantù (portineria): da lunedì a domenica dalle ore 07.30 alle ore 19.30

Ospedale di Menaggio (portineria): da lunedì alla domenica dalle ore 07.30 alle ore 19.30

Polispecialistico di Mariano Comense (portineria): da lunedì alla domenica dalle ore 07.30 alle ore 19.30

Poliambulatorio di Olgiate Comasco: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00 (chiuso il 13 e il 14 agosto)

Poliambulatorio di Lomazzo: da lunedì a giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00, il venerdì dalle 10.30 alle 12.00

Poliambulatorio di Ponte Lambro: da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 15.00 (il 14 agosto chiuso dalle 12.30; l’8 settembre chiuso)

Punto Prelievi Lurate Caccivio: da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (chiuso 13, 14, 21 e 28 agosto)

Punto Prelievi Fino Mornasco: il venerdì dalle 11.00 alle 13.00 (chiuso il 14 agosto)

Punto Prelievi Tavernerio: mercoledì 19 agosto dalle 09.30 alle 10.00

Punto Prelievi Maslianico: chiuso dal 13 agosto al 4 settembre

Nota bene: il ritiro degli esami di laboratorio (ad eccezione di quelli di Genetica e Anatomia) può avvenire indistintamente presso tutti i punti in elenco e quindi indipendentemente dal luogo in cui erano stati fatti. Per gli esami della Radiologia, invece, il ritiro può avvenire solo nella sede dove era stata effettuata la prestazione.

La sede dell’area territoriale Lariana Ovest ad Olgiate Comasco sarà chiusa il 13 e il 14 agosto

La sede dell’area territoriale Lariana Ovest ad Olgiate Comasco, a Villa Peduzzi, sarà chiusa il 13 e il 14 agosto. Si ricorda che per tutti i servizi ex Asl (protesi, invalidi, carta regionale dei servizi, pratiche e ricoveri all’estero, scelta e revoca del medico, sportelli unici per il welfare, patenti…), l’utente deve contattare le sedi via mail o per telefono (i riferimenti si trovano sul sito www.asst-lariana.it alla voce Servizi Territoriali ex Asl) e che l’accesso agli sportelli è consentito solo previa prenotazione (modalità legata alla necessità di evitare assembramenti nelle sale di attesa). Si ricorda inoltre che tutte le esenzioni, per patologia e reddito, sono state prorogate al 30 settembre; che tutti i piani terapeutici, sono stati prorogati di 90 giorni a partire dalla data di scadenza.