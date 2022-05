Quale futuro per via Borgovico? Un'assemblea cittadina per discuterne

E' uno dei temi che sarà sicuramente al centro della prossima amministrazione comunale: il futuro di via Borgo Vico vecchia. Ed è anche il tema dell'assemblea pubblica cittadina organizzata per il 28 maggio 2022. Ad organizzarla è l’Associazione Borgovico Street, in collaborazione con Fondazione Alessandro Volta, Associazione Famiglia Comasca e Confesercenti provinciale di Como. L'appuntamento è alle ore 11 in via Borgo Vico al numero 55.

Sono inviatati tutti i residenti, commercianti di Via Borgo Vico e cittadini. Interverranno il presidente di Confesercenti Como Claudio Casartelli, il presidente di Fondazione Volta Luca Levrini, la presidentessa di Borgovico Street, Ester Maria Negretti, Michele Pierpaoli (Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori) e Daniele Roncoroni (presidente Famiglia Comasca).

Scopo dell'incontro è quello di condividere nuovamente l’esigenza di una progettualità che possa concretamente svilupparsi a beneficio del borgo e indirettamente di tutta la città. Dalla assemblea maturerà una sintesi scritta che sarà posta alla attenzione della futura amministrazione cittadina.