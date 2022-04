Il futuro di via Borgovico è nelle mani del prossimo sindaco: lettera aperta di un'associazione preoccupata

In una visione di città del futuro, più o meno prossimo, non può mancare la soluzione (definitiva) della questione relativa a via Borgovico vecchia. Questa via è più di una semplice strada. E' essa stessa un quartiere che nel tempo ha assunto e sta assumendo sempre di più una sua propria connotazione che la distingue e caratterizza dal resto di Como. Grazie alla fantasia dei suoi esercenti e residenti la via ha acquistato una sua personalità che è semprepiù in via di definizione. La strada degli artisti, per qualcuno, il district food di Como per altri. Fatto sta che è una delle poche zone fuori dalle mura che può competere (potenzialmente, e in parte già adesso) con il centro storico, tradizionale attrattiva nel cuore della città.

Eppure l'attenzione riservata a via Borgovico sembra, e a buona ragione, insufficiente. Ancora manca un progetto di riqulificazione serio e intanto i lavori per la realizzazione dei sottoservizi (acqua e gas) e per l'asfaltatura preoccupano non poco residenti e soprattutto operatori economici (ristoratori, baristi, negozianti) a causa del calo di affluenza dei clienti causato dal cantiere:

L'associazione Borgovico Street ha quindi scritto una lettera aperta, consapevole che il tempo delle parole sta ormai finendo e che tra poco il nuovo sindaco di Como, chiunque sarà, dovrà occuparsi di questo "nodo" urbanistico.

"Borgovico Street è l’associazione degli abitanti e delle attività che popolano la via - esordisce la lettera - ma anche di chi ama questo particolare quartiere storico che ha visto il natale di tantissimi comaschi. Con uno sguardo verso il futuro, nel 2018 avevamo proposto all’Amministrazione di fare un’analisi dello stato attuale della via affidando lo studio ad un urbanista piuttosto che all’università di Bologna con cui avevamo contatti attraverso un docente interessato a sviluppare il progetto nel suo corso. Questo avrebbe aiutato a capire il tipo di intervento che si prospettava, valutando concretamente come la via è usata: gli accessi, gli orari, il transito a piedi o in bicicletta, con passeggini e auto, l’illuminazione ecc. Pur essendo stati considerati come validi interlocutori, l’Amministrazione ha trascurato questa proposta".

"Oggi - continua l'associazione - stiamo subendo gli urgenti e non più rimandabili lavori di rifacimento dei sottoservizi e stiamo tutti collaborando affinché nessuno ne abbia disagio. Le attività della via denunciano un netto e preoccupante calo del fatturato e la segnaletica non adeguata per permettere una “normale” affluenza alla clientela. A tale scopo, l’Associazione ha affisso - a spese proprie - una cartellonistica informativa".

Tuttavia, il ripristino del manto stradale in asfalto, preoccupa moltissimo perchè si teme molto che la situazione rimanga così per i prossimi anni. "Un intervento di questo tipo, fatto a fine amministrazione, lasciando la strada con rattoppi posticci e la mancanza di un progetto post intervento, di rifacimento totale - avvertono dalla Borgovico Street - fa allarmare i residenti. L’esempio dei giardini a lago, delle paratie e della Ticosa è tristemente sotto gli occhi di tutti. C’è un forte rischio che il modello di cantiere incompiuto si ripeta. Ad oggi siamo senza un progetto di riqualifica ne, tantomeno, sono stati stanziati i fondi per eseguirlo.

L’associazione Borgovico si era lasciata con il Comune il 1 marzo con la promessa di un concorso di idee sul futuro rifacimento della strada. Concorso che terrà conto delle idee raccolte dalla stessa Associazione grazie ad un sondaggio che ha oltre 500 click".

"Siamo consapevoli - conclude la lettera aperta dell'associazione - che questa decisione sarà in mano alla nuova amministrazione con la promessa da parte del dirigente di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro. Ci farebbe tanto piacere sapere cosa vogliono fare in concreto i candidati Sindaco esprimendosi sulla fattibilità tecnico economica del rifacimento della via : le tempistiche, i fondi stanziati, come loro stessi si immaginano il futuro della Borgo Vico".