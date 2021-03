Angelo si trasforma in Spiderman: così porta il sorriso ai bambini nelle scuole e negli ospedali

Prima andava nei reparti pediatrici degli ospedali per portare un sorriso ai bambini ricoverati, ma davanti alla pandemia di covid anche un supereroe come lui ha dovuto arrendersi, o meglio, cambiare strategia. Angelo Selvetella, 38 anni di Cabiate, non può più entrare negli ospedali a causa delle misure restrittive e precauzionali dovute alla necessità di limitare il contagio, ma può andare nelle scuole. E così ha fatto, scegliendo la scuola di Carugo dove lavora come personale Ata (ma nella vita fa anche il personal trainer). Purtroppo adesso anche le scuole hanno dovuto chiudere i battenti. Ma fino a poco tempo fa Angelo svolgeva volontariato in un modo davvero originale: si vestiva da Spiderman - il suo personaggio dei fumetti preferito - e faceva una sopresa ai bambini portando loro in dono un piccolo gadget. Un modo divertente e insolito per regalare un sorriso ai bambini ricoverati o che vivono in famiglie disagiate.

Angelo ha fatto realizzare a sue spese il costume da Uomo Ragno e con qualche risparmio ha comprato i primi regalini per i bimbi. "Qualcuno si offre di pagarmi - ha raccontato - ma io non voglio compensi. Se qualcuno inisite accetto una libera donazione che utilizzo per comprare i gadget da regalare la volta successiva. Se qualcuno vuole contribuire può stare tranquillo perché utilizzo quei soldi solo a scopo di volontariato ed esibisco sempre lo scontrino della merce acquistata".