Albiolo, 28mila lucine per la casetta di Babbo Natale

Oramai è un appuntamento annuale della città di Albiolo. La casa in via Quarto dei Mille diventa palcoscenico di luci, colori e magie. Anche in questo 2020 ci sono le renne e gli elfi, i pinguini e la casetta di Babbo Natale con tanto di luci, musica e animazioni.

Uno spettacolo che lascia a bocca aperta quello della casa di Albiolo, all'incrocio tra via Quarto dei Mille e via Bixio e che ogni anno porta in questo angolo di paese tantissime persone, grandi e bambini, anche da fuori grazie al passaparola per ammirare e fotografare questa meraviglia.

La villetta si trasforma in un vero e proprio paese delle fiabe: già dall'ingresso l'insegna "Polo Nord" proietta i visitatori in un'altra dimensione. Ogni spazio del giardino e della facciata della casa è addobbato con luci e decorazioni.

Quest'anno sono ben 28mila le lucine utilizzate.