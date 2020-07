Un aereo sorvola il lago di Como poi due caccia lo avvicinano e lo scortano

In molti hanno notato un aereo bimotore sorvolare il lago di Como nell'area del primo bacino nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio 2020. Il velivolo è stato poi avvicinato da due aerei caccia dell'aereonautica militare italiana che lo hanno scortato fin quando tutti i velivoli si sono allontanati scomparendo dai cieli comaschi.

Stando alle informazioni in possesso dell'Aeroclub Como la scena che molti hanno visto non avrebbe nulla di strano o eccezionale, si tratterebbe solo di un volo in formazione programmato.