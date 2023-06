Aci Como e la lotta per ridurre le emissioni di Co2: piantumati i primi 30 alberi nella Spina Verde

Piantumati nella mattinata di venerdì 9 giugno nel parco della Spina Verde di Como i primi trenta nuovi alberi commissionati dall’Automobile Club Como nell’ambito del progetto ViviEco, promosso dall’agenzia Tea Web per ridurre le emissioni di CO2.

Il progetto ViviEco

All’inaugurazione della nuova zona verde erano presenti, oltre ai dirigenti di Aci Como e Tea Web, anche il presidente del Parco Giorgio Casati e l’ispettore tecnico forestale Livia Fargnoli. Il progetto ViviEco contribuisce alla creazione e alla tutela di parchi e foreste in crescita, sostenendo l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto. Un progetto che finora ha già ricompensato 60 tonnellate di CO2, sostenuto fin da subito da Aci Como, impegnato costantemente riguardo le problematiche relative alla mobilità quotidiana. “Con questa prima parte di piantumazione di nuovi alberi - afferma il direttore di Aci Como, Roberto Conforti - prende corpo l’iniziativa da noi intrapresa circa un anno fa di abbracciare il progetto ViviEco per compensare l’emissione di CO2 durante le manifestazioni sportive che organizziamo. Questa nostra iniziativa prevede una piantumazione complessiva di 59 piante, che verranno posizionate nei momenti migliori scelti dall’agenzia Tea Web in collaborazione con la direzione del Parco Regionale Spina Verde. Ma già fin d’ora possiamo dire che la nostra collaborazione nel progetto proseguirà anche in futuro”.

Promuovere la mobilità sostenibile

La mobilità sostenibile per ridurre le emissioni è stata promossa anche attraverso l'organizzazione di un evento sportivo di regolarità aperto ad auto a basso impatto ambientale denominato “Ecogreen”, che ha già raggiunto la quinta edizione abbracciando con i suoi percorsi l'intero territorio lariano. Un evento che ha fatto da traino allo sviluppo delle auto ad energia alternativa nella provincia comasca, coinvolgendo l'Automobile Club Como anche nel progetto di compensazione di CO2 emessa in occasione degli eventi promossi legati al motorsport. L’iniziativa di piantumare nuovi alberi nel Parco Regionale Spina Verde cittadino è il primo passo del percorso di collaborazione legato alla mobilità green. Aggiunge l’Ad di Tea Web, Tomaso Evolvi: “Finalmente possiamo veder realizzata nei fatti la partnership con Aci Como, con i tempi che si sono allungati un po' causa soprattutto le temperature elevate dello scorso anno e la siccità degli ultimi mesi. Questa prima parte di progetto va a inaugurare una nuova zona di verde nel Parco Regionale Spina Verde che avrà benefici anche per la città”.

Spina Verde in prima linea

Spiega il presidente del Parco Giorgio Casati: “Questa iniziativa che vede coinvolto l’Aci Como speriamo sia uno stimolo anche per altri enti o aziende verso la sensibilizzazione dell’ambiente. Da parte nostra puntiamo ad un progetto più ampio che interessi anche la zona del Baradello e la sistemazione - riqualificazione del percorso forestale che va da Monte Olimpino a Ponte Chiasso. Ma un altro punto a cui teniamo molto è la realizzazione di un percorso didattico all’interno del nostro Parco, per coinvolgere gli alunni del territorio sul tema della salvaguardia della natura e dell’ambiente”. Sulla prima piantumazione degli alberi commissionati da Aci Como nel Parco Spina Verde, l’ispettore tecnico forestale Livia Fargnoli dice: “In questa occasione abbiamo scelto Querce, Frassino, Carpino, Acero, piante che andranno a rinforzare la protezione del verde nel Parco. Ma in futuro verranno piantumate altre piante che in seguito verranno posizionate in altre zone del territorio a salvaguardia del verde”.