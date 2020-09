Accademia Galli, 100 borse di studio

L’Accademia Aldo Galli e IED si impegnano al fianco delle famiglie in difficili condizioni economiche per sostenere gli studenti meritevoli che oggi desiderano intraprendere il percorso di studi più incline alle proprie aspirazioni. Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” e IED mettono a disposizione 100 Borse di Studio per iscriversi a un corso Triennale o Quinquennale in partenza a ottobre 2020. Alle borse di studio si aggiunge un ulteriore aiuto della Fondazione Francesco Morelli - proprietaria dei beni di Francesco Morelli fondatore dell’Istituto Europeo di Design - che in quanto Ente morale, privato e senza fini di lucro ha destinato uno speciale “Fondo Covid” sempre a sostegno dell’educazione al design che sarà erogato in 50 voucher.

Per candidarsi è necessario registrasi sulla pagina dedicata del sito IED entro il 17 settembre (11 settembre per studenti residenti nei paesi indicati sul regolamento) e partecipare alla giornata di selezione del 22 settembre. La selezione avverà in modalità online, attraverso un test culturale e una prova progettuale creativa inerente l’area del corso scelto. Il brief generale della prova si concentrerà sul tema DISTANZE partendo da una riflessione che ha visto gli ultimi mesi delle nostre vite segnarsi da una presa di coscienza del valore della distanza, forse mai sperimentato così tanto prima. Fra i vincitori delle borse di studio, 50 di questi potranno poi candidarsi per ricevere anche uno dei voucher che andrà a ridurre ulteriormente la tariffa del corso scelto e che sarà valido solo per il primo anno dell’anno accademico 2020/21. Per richiedere il voucher lo studente dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti indicati sempre nel regolamento.

Per presentare l’offerta del nuovo anno accademico, martedì 15 settembre si terrà invece la giornata di IED Open Day online dedicata a scoprire i corsi Triennali, Master o di Formazione Continua in ambito Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione, Arte e Restauro. L’offerta formativa verrà presentata tramite contributi video e presentazioni live. Su IED Digital Days è invece possibile scoprire tutto il calendario di appuntamenti online in programma per il mese di settembre.

Inoltre il sabato 19 settembre l’Accademia Galli aprirà le sue porte nella sede di via Francesco Petrarca, 9. Per tutta la giornata sarà possibile prenotare un colloquio informativo per conoscere più da vicino l’Accademia e il suo staff.

Con estrema dinamicità Accademia Galli e IED hanno lavorato in questi mesi alla ripartenza e alla riprogettazione di tutte le attività. Hanno predisposto la ripresa del nuovo anno accademico in forma blended ovvero attività in presenza nelle aule e nei laboratori - nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza personale - integrata con formazione a distanza. L’Istituto si è poi concentrato sulla messa in sicurezza di tutte le sedi, fin dalla sua attuale e contingentata riapertura. In questi mesi ha predisposto le misure per recuperare al meglio la dimensione relazionale e di esperienza che caratterizza la sua community.