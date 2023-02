Malattie Rare, Abio Como dona alla pediatria del Sant'Anna due poltrone letto

Con l’occasione della Giornata delle Malattie Rare, Abio Como ha donato alla Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile all’ospedale Sant’Anna, due nuove poltrone letto. Gli arredi sono stati consegnati nei giorni scorsi dalla presidente Franca Bottacin e completano una donazione che la sezione comasca della Fondazione Abio Italia Onlus per il bambino in ospedale aveva già promosso per i presidi Sant’Anna e Sant’Antonio Abate. Dotata di una struttura portante in acciaio, la poltrona si trasforma in un letto senza dover rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale; il materasso in dotazione è ignifugo, lavabile e disinfettabile; in materiale ignifugo sono anche i rivestimenti in ecopelle. Il #RareDiseaseDay la Giornata delle Malattie Rare - quest’anno siamo alla sedicesima edizione - cade il 29 febbraio, giorno raro per eccellenza e per questo motivo legato alle iniziative di promozione sulle malattie rare. Negli anni non bisestili, la Giornata si celebra convenzionalmente il 28 febbraio.

“Ringraziamo Abio per la sua costante e attenta vicinanza - sottolinea il dottor Angelo Selicorni, primario della Pediatria Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile al Sant’Anna - L’associazione e i suoi volontari sono per tutti noi un riferimento importante”.

I volontari di Abio Como, fondata nel 1988, sono presenti nelle Pediatrie dell’ospedale Sant’Anna e dell’ospedale Sant’Antonio Abate; al Sant’Anna sono presenti anche negli ambulatori pediatrici e al Centro pre-ricovero; in via Napoleona al Centro Vaccinale. I volontari, in particolare, si occupano di sostenere ed essere vicini ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Abio è formazione, che garantisce un servizio costante e qualificato; Abio è sale gioco e ambienti a misura di bambino realizzati negli ospedali; Abio è diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale; Abio è il sorriso portato dove c'è la malattia, è il colore che arriva in un ambiente che può fare paura, è essere vicino ai genitori, ai bambini, agli adolescenti in un momento così difficile.

Le malattie rare nell’età pediatrica: se ne parla a Como in Salute il 1 marzo

“Le malattie rare nell’età pediatrica” sono il tema dell’incontro di Como in Salute in programma per mercoledì 1 marzo alle ore 17 (Pinacoteca Civica di Como, via Diaz 84, ingresso libero e gratuito). Interverranno il primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile di Asst Lariana all’ospedale Sant’Anna, Angelo Selicorni e la dottoressa Milena Mariani, genetista della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile di Asst Lariana all’ospedale Sant’Anna. Con loro dialogheranno due genitori di due bimbi rari. L’incontro sarà moderato dal dottor Massimo Branca.