Rapinese: "In questa città ora si paga tutto. Via i tavolini ai locali che hanno debiti col Comune"

Alessandro Rapinese continua la lotta contro l'evasione fiscale a Como e non fa sconti a nessuno. Ieri sera, 12 settembre, in giunta ha ribadito quanto già evidenziato dalla linea del suo programma di mandato e ha anche spiegato come già dal 1° ottobre si potrà notare chi è in regola con le tasse e in generale chi non ha alcuna situazione debitoria con il comune di Como. Ci riferiamo in particolar modo ai proprietari di locali che hanno i tavolini all'esterno, sul suolo pubblico. "Dal primo ottobre, guardate chi esporrà i tavolini e chi no. Vedrete una situazione bella chiara. Non sempre chi non li esporrà l’avrà fatto per scelta propria. Chi li metterà, avrà pagato tutto e di più e avrà un timbro. Altrimenti noi non daremo i tavoli, possiamo farlo”.

Per occupare il suolo pubblico bisognerà essere in regola non solo con il pagamento della Tosap ma non avere alcuna situazione debitoria con il Comune di Como perché, parola del sindaco, "In questa città ora si paga tutto e si controlla". L'intenzione è quella di recuperare molti soldi: si parla a detta di Rapinese, di 30-40mila euro al giorno di accertamenti. Alle precedenti amministrazioni la colpa di aver "regalato le piazze" per rilanciare e far crescere la movida sulle spalle dei contribuenti.

Commenta Davide De Ascentis, gestore e proprietario del Krudo in piazza Volta:

"È corretto che ognuno di noi che ha avuto un vantaggio debba pagare, poi ci sono modi e modi di fare le cose. Consideriamo anche il periodo di difficoltà da cui veniamo e la precedente mala gestione. Tutti noi sappiamo che è stato un caos totale, non dovuto solo a chi non ha lavorato bene ma a quello che è accaduto negli ultimi anni. Giusto che tutti paghino ma facciamo le cose con calma, senza mettere alla gogna nessuno".