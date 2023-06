Il 2 Giugno a Como, celebrazioni davanti alla Porta della Rana: tutto il programma

Venerdì 2 giugno anche a Como si celebra il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica. La manifestazione, organizzata d’intesa tra la prefettura e Comune di Como, si terrà davanti alla Porta della Rana del Duomo, in via Pretorio. In caso di cattive condizioni meteo le celebrazioni saranno spostate all'interno di Palazzo Terragni, in piazza del Popolo.

La manifestazione sarà articolata in una serie di momenti dal contenuto artistico, solenne e musicale. Alle ore 9.30 è prevista l’inaugurazione, presso il Palazzo del Broletto, della suggestiva mostra intitolata “La Naturalis Historia di Mario De Biasi”, la quale si propone di mettere in luce il pluridecennale percorso fotografico di uno dei più conosciuti fotografi italiani del ‘900, ispirato all’opera pliniana.

Dopo l’inaugurazione della mostra, alle ore 10, le note della “Marcia Parata di Eroi”, a cura della Filarmonica “1890” di Monte Olimpino, accompagneranno l’arrivo delle autorità civili e militari, delle forze di polizia nazionali e locali, dei corpi di soccorso pubblico, delle associazioni combattentistiche e d’arma per l’inizio della celebrazione ufficiale.

La manifestazione sarà preceduta dalla cerimonia dell’alzabandiera alla quale seguirà, prima, l’esecuzione dell’Inno Nazionale (sempre a cura della Filarmonica “1890” di Monte Olimpino) e, successivamente, l’intervento del sindaco di Como e la consegna delle “Medaglie d’Onore” ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti nonché delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Seguirà, a conclusione, l’intervento del prefetto di Como con la lettura del tradizionale messaggio del presidente della Repubblica ai prefetti.