Video Gol Sudtirol-Como 0-1, highlights e sintesi

Nella quindicesima giornata del campionato di Serie B, il Como dopo il pareggio nel recupero contro il Lecco, affronta in trasferta il Sudtirol.

I lariani sono in un momento di grande forma, come dimostra la quinta posizione in classifica, mentre i altoatesini sono fermi all’undicesimo posto.

La partita è tutt’altro che emozionante, tanto che nel primo tempo non ci sono grandi occasioni da rete, se non qualche spunto di Verdi e una buona chance per Rauti in netto fuorigioco.

Nel secondo tempo ci riprovano gli ospiti con Verdi, che su punizione impegna Poluzzi, che respinge in due tempi.

La gara si sblocca in favore del Como al 73’ con la rete di Abildgaard Nielsen, che sugli sviluppi di un corner, dopo la respinta di Poluzzi, stoppa il pallone e calcia battendo il portiere.

