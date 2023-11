Video Gol Como-Feralpisalò 2-1, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Nella 14esima giornata del campionato di Serie B, si affrontano Como e Feralpisalò, con i padroni di casa che, dopo il cambio di allenatore, vogliono assolutamente i tre punti.

I lariani partono fortissimo e al 3’ vanno in vantaggio: cross di Cutrone sul secondo palo dove arriva Da Cunha, che trova il suo primo gol in stagione.

I padroni di casa continuano ad attaccare alla ricerca del raddoppio, con un Cutrone in grandissimo spolvero, che prova più volte la conclusione, sempre respinta prontamente da Pizzignacco.

Nella ripresa, più precisamente al 52’, gli ospiti trovano il pareggio con Compagnon, che su un bellissimo assist di Letizia, anche lui di testa anticipa la difesa avversaria e batte Semper.

Il Como prova a farsi vedere in attacco al 62’: Odenthal tira da fuori ma Camporese respinge, poi con il destro Baselli non trova la porta.

All'81 i lariani trovano il vantaggio con Cutrone ma l'arbitro annulla la rete per un fallo in area dello stesso attaccante. Proprio dopo il gol, Letizia si fa espellere per rissa.

Minuto 93, arriva giustizia per il Como: Iovine mette in mezzo per Gabrielloni che stoppa il pallone e scarica un destro micidiale.

A breve gli highlights del match.