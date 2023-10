Video Gol Como-Catanzaro 1-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Nell’undicesima giornata del campionato di Serie B, il Como affronta il Catanzaro dopo la sconfitta contro il Parma, in un match di alta classifica.

I lariani ci mettono pochissimo a sbloccare il match, infatti, al 4’ Katseris interviene con la mano su un cross di Verdi per anticipare Ioannou. Dal dischetto si presenta lo stesso Verdi, che spiazza Fulignati.

Al 12’ i padroni di casa rischiano subito di raddoppiare con un tiro-cross di Curto, che scavalca Fulignati e tocca l'incrocio dei pali.

Il Como è in grande spolvero e al 42’ hanno un’altra grande occasione: Kone mette in mezzo per Gabrielloni, che davanti alla porta si divora il raddoppio.

Gli ospiti rispondono al 43’ con Vandeputte, che si libera sulla sinistra e tira da posizione defilata ma Semper dice di no.

Minuto 63, Cutrone non sbaglia sull’assist del neo entrato Chajia ma l’arbitro rileva una posizione di fuorigioco.

Il Catanzaro va vicino al pari al 71’ con una punizione di Pompetti ma Semper mette la palla sopra la traversa.

A breve gli highlights del match.