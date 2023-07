Lecco vuole la Serie B: i tifosi protestano in centro città

Lecco in B, anzi no. Più che un tormentone, il ribaltone estivo del calcio. E insomma l'atteso derby lariano sembra tornato appeso a un filo. Come riporta il collega Matteo Bonacina di LeccoToday, sono giorni grigi per il calcio lecchese. L'accettazione del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni non può andare giù al Lecco e a Lecco. I tifosi blucelesti hanno organizzato in tempo zero una manifestazione per la serata di martedì, partita dal piazzale che si trova nella zona della Curva Sud dello stadio "Rigamonti-Ceppi". Dopo l'ammassamento, il gruppone - circa trecento persone - si è trasferito in piazza Armando Diaz, davanti al Comune di Lecco, e da lì è partito in corteo verso le centralissime piazze del capoluogo. Alla testa è stato messo un eloquente striscione e naturalemnete non sono mancati i cori classici scanditi dalla Curva Nord.