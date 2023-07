È ufficiale: il Lecco è in Serie B. Torna il derby del lago

In tarda mattinata è giunto il verdetto del Consiglio federale, chiamato a esprimersi (anche) sul caso Lecco. L'indiscrezione trapelata fin dal mattino, che voleva l'ammissione della squadra bluceleste al campionato cadetto, ha trovato conferma ufficiale intorno a mezzogiorno: il Lecco disputerà la prossima Serie B, come da meriti sportivi acquisti sul campo (e con i conti in ordine).

Escluse, invece, Reggina e Siena: va verso la riammissione il Brescia, mentre il Perugia potrebbe avanzare ricorso contro l'ammissione dei blucelesti. In Serie C approda l'Atalanta U23. Torna quindi il grande derby del lago che vedrà Como e Lecco affrontarsi. Per onor di cronaca gli ultimi due incontri nel 2020-21 finirono con i punteggi di Como 0 Lecco 3 e Lecco 4 Como 0.