Promozione - Il derby comasco è pari e patta: 2-2 tra Mariano e Lomazzo

È pari e patta nel derby comasco, 2-2 il finale di Mariano - Esperia Lomazzo.

Il primo tempo non mette a referto particolari emozioni se non il colpo di testa di Riolo ed il mancino di Valtulina dal limite, entrambe le chance si conclusono con un nulla di fatto.

Più vivace la frizzante dove le squadre si sbilanciano un po' di più. Mantegazza su assist di Valtulina sblocca il match al 9', poi chance per il raddoppio ma Andrea Villa viene anticipato al momento opportuno da Stillitano. Al 65' episodio chiave: doppio giallo per Mantegazza e Mariano in dieici. Nonostante ciò il raddoppio arriva con Diaoula su calcio d'angolo al 34'. Lomazzo si scuote e ci crede, prima riapre la contesa con Cassina al 39', poi nel recupero Ba devia sfortunatamente una punizione nella sua porta, regalando un punto agli avversari.

Con questo pareggio il Mariano resta a -3 dalla salvezza, più utile il punto per l'Esperia Lomazzo.

IL TABELLINO

Mariano-Esperia Lomazzo 2-2 (0-0)

Mariano: Stropeni, Diaoula, Donghi, Cannataro (40’ pt Mantegazza), Sartori, Ba, Valtulina (29’ st Castria), Zorloni, Villa A. (23’ st Villa C.), Mariani, Miccoli (36’ st Aceto). A disposizione: Franco, Manara, Radio, Benetti, Vocale. Allenatore: Rione.

Esperia Lomazzo: Stillitano, Garri Giov. (11’ st Quitadamo), Ronzoni (27’ st Carà), Riolo, Pisani (16’ st Reci), Cassina, Rampoldi, Canavese, Butti (16’ st Romeo), Schiavano, Brittanni (13’ st Metti). A disposizione: Griggio, Pagliari, Sala, Pozzi. Allenatore: Lupi.

Arbitro: Attanasio di Milano (Bogni di Gallarate e Faracchio di Busto Arsizio).

Marcatori: st: 9’ Mantegazza (M), 34’ Diaoula (M), 39’ Cassina (L), 51’ aut. Ba (M).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Espulso: 20’ st Mantegazza (M) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Mantegazza (M), Villa C. (M), Stropeni (M), Diaoula (M), Reci (L), Carà (L), Romeo (L).