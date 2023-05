Eccellenza - Poker Pontelambrese su un Gavirate già retrocesso

Vince la Pontelambrese e lo fa con due gol per tempo sul Gavirate già retrocesso. Con questi tre punti i ragazzi di Primerano raggiungono quota 35 punti.

I padroni di casa sono in balia dell’avversario dai primi minuti e al 5′ passano in svantaggio: a Maffia basta un tapin dopo la punizione pennellata da Gerosa per la sponda aerea di Galimberti. Menegon evita il raddoppio nemico all’8′, sulla deviazione pericolasa del solito Maffia. 0-2 che arriva al 14′, quando Kamal incorna su assist di Gerosa. Ospiti che sfiorano anche il tris prima del riposo, Gavirate che reagisce con Martinoia, Canaglia e Gardoni S., ma nessuno trova la cinicità necessaria per accorciare le distanze. Nella ripresa arriva il 0-3 con Citterio, che sbuca tra le linee e con uno stop a seguire si trova a tu per tu con Menegon, quest’ultimo infilato. Il poker arriva con Fumagalli, che di piatto trova l’angolino. Poche altre emozioni e triplice fischio che sancisce lo 0-4.

IL TABELLINO

GAVIRATE – PONTELAMBRESE 0-4 (0-2)

Gavirate: Menegon, Sinicco Scali, Ochiuzzi P. (1′ st Morello), Rovedatti (32′ st Castelli), Broggini, Esteri, Gardoni S. (13′ st Laghezza), Gardoni G. (13′ st Fossati), Canaglia (31′ pt Pliscovaz), Martinoia, Ochiuzzi M. A disposizione: D’Andrea, Pinorini, Ghilardi, Di Benedetto Allenatore: Fusillo

Pontelambrese: Venturelli, De Santis (29′ Stamato), Iovine (24′ Barbieri), Gerosa (33′ st Basso), Maffia, Galimberti, Hamidi (1′ st Citterio), Calandra, Fumagalli, Kamal, Nespoli (21′ st Borghi) A disposizione: Viganò, Russo, Lambri Allenatore: Primerano

Arbitro: Tagliaferri di Lovere (Mucciante di Milano, Borchielli di Cinisello Balsamo)

Marcatori: pt: 5’ Maffia (P), 14’ Kamal (P): st: 12’ Citterio (P), 34’ Fumagalli (P)