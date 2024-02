Notte fonda per il Como: il Palermo passa 3 a 0

Il Como dopo un periodo molto positivo, affronta in casa il Palermo, con un solo obiettivo: vincere per blindare le prime posizioni in classifica.



I lariani partono forte e al 33' Gabrielloni viene lanciato in profondità e insacca di prima intenzione, ma la rete é annullata per fuorigioco.



La partita, successivamente, prende una brutta piega e al 35' Di Mariano crossa in mezzo per Brunori, che taglia sul primo palo e mette la palla sotto il sette.



Il raddoppio dei rosanero arriva al 64' con Filippo Ranocchia, che da due passi non può sbagliare su una respinta corta della difesa ospite.



All'83 il Palermo cala anche il tris con Di Francesco, che su una schema di punizione, da posizione defilata, batte Semper di potenza.



I lariani fanno davvero poco per rendersi pericolosi e restano sempre fuori dal match.







Gli highlights del match: