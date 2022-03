La Pontelambrese vince e convince: tre punti contro la Manara

Che vittoria della Pontelambrese che batte la Luciano Manara e guadagna tre punti fondamentali per la classifica in vista dei playout. Nella prima parte di gara i lecchesi vanno in vantaggio grazie alla rete di Losa, ma Mariani pareggia subito i conti. Nel secondo tempo, invece, è la Pontelambrese a tornare in campo più decisa e vince 3-1 grazie alla doppietta di Niang. Risultato che dà un po' di speranza ai comaschi, mentre i ragazzi di Abaterusso adesso devono realmente pensare a salvarsi, già dalla sfida di domenica contro il Sancolombano.

Ecco la classifica aggiornata del girone B di Eccellenza:

Offanenghese 62

Sant'Angelo 61

Lemine Almenno 56

Mapello 51

Cisanese 39

Trevigliese 37

Real Codogno 36

Albinogandino 36

Luisiana 35

Zingonia V. 34

Scanzorosciate 34

Vertovese 34

Luciano Manara 33

Sancolombano 32

Pontelambrese 27

Castelleone 24

Speranza Agrate 21

Mariano 12